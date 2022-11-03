Endemik çiçekler camda şekil buldu

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan 'Camdan Çiçekler' adlı koleksiyonda, kente özgü endemik çiçekler, camda şekilleniyor. Cam sanatçısı Esra Bozoğlan'ın başlatıp, genişlettiği projede camdan çiçekler, gerçeklerine benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde cam sanatçısı Esra Bozoğlan'ın başlattığı camdan endemik çiçekler projesi genişletildi. 'Şakayık', 'Peşmen kardeleni', Ana müşkürüm', 'Taş gülü', 'Şeytan kabalağı', 'Kırkgöz kangalı', 'Ağlayan gelin', 'Olimpos safranı', 'Kum papatyası', 'Peygamber kılıcı' gibi kente özgü endemik çiçekleri camdan yapıp koleksiyon hazırlayan Bozoğlan, gününün büyük bölümünü kaynak ateşi önünde geçiriyor. Sıcaklığı 3 bin dereceye kadar çıkan ateşin önünde camdan çiçekler yapan Bozoğlan, cam işçiliğinin inceliklerini anlattı.

ŞALOMA TEKNİĞİ İLE CAM SANATI

Bir cama şekil verebilmek için onu ısıtarak yumuşatmak gerektiğini belirten Esra Bozoğlan, "Yapacağım çiçeğin hangi bölümü ise ona göre şekli önceden tasarlıyorum. Çiçekleri açık alevle şekillendirme tekniği 'Şaloma' kullanıyorum. Yapımına başladığım Peşmen kardeleni, Antalya'nın Akseki ilçesi dağlarında görülen endemik bir çiçek. Beyaz yapraklarını oluşturmak için camı yumuşama derecesine kadar ısıtıp, şekillerini verdim. Şu ana kadar 10 kadar endemik çiçeğin camdan heykelini yaptım" dedi.

CAM BORULAR ERİTİLİYOR

Cam teknolojisi alan öğretmeni Sema Bayrak da "Renkli renksiz cam borular eritilerek, endemik çiçekler şekilleniyor. Antalya yöresine ait birçok endemik çiçek var. Şu ana kadar 9-10 tanesini çalıştık. Şu an yapımı süren Peşmen kardeleni de bölgemiz için önemli bir çiçek" diye konuştu. Camdan endemik çiçekler koleksiyonu tamamlandıktan sonra özel gün ve etkinliklerde sergilenerek.