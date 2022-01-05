Endonezya da Türkiye'den savaş gemisi alacak! Resmen duyurdu

Türkiye'nin ürettiği savunma sanayii ürünlerine her geçen gün bir talip daha çıkıyor. Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, Endonezya'nın Türkiye'den savaş gemişi almak için görüşmelere başladığını bildirdi.