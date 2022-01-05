Endonezya da Türkiye'den savaş gemisi alacak! Resmen duyurdu

Savunma sanayi konularında yayım yapan Oryx Blog, Türkiye’nin Endonezya’ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı yayımladı.
Yazıda, Türk tasarımı donanma gemilerinin dünyanın dört bir yanında ihracatçı konuma geleceği ifade edilrken, Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal'in görüşüne yer verildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Muhammed İkbal, "Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı.'' dedi.
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