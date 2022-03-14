Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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