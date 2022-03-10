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Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 253 kişi tahliye edildi

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu 253 kişi geçici barınaklara tahliye edildi.
Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 253 kişi tahliye edildi

Yoğun nüfuslu Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda dün gece meydana gelen patlamalarda, yakındaki yerleşim yerleri külle kaplandı.

Yetkililer, yanardağın en az 7 kez sıcak kül bulutları püskürttüğünü ve hızla ilerleyen kaya, lav ve gaz karışımı olan akıntıların yamaçlardan aşağı 5 kilometre kadar yol aldığını belirtti.

Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, 253 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini aktardı.

Patlamalarda herhangi bir can kaybı olmadığını ifade eden yetkililer, bölge sakinlerini krater ağzından en az 7 kilometre uzakta durmaları ve lavların oluşturduğu tehlike konusunda uyardı.

Merapi Yanardağı'nın 2010'daki son büyük patlaması 347 kişinin ölümüne ve 20 bin kişinin tahliyesine neden olmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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