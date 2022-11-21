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Endonezya'da şiddetli deprem: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'da şiddetli deprem: Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilisi, depremde, şu ana kadar 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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