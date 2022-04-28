Enerji Bakanlığı güvenlik görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, sözleşmeli güvenlik görevlisi alacak.
Enerji Bakanlığı’na ayrıca temizlik personeli ile şoför alınacak.
Alınacak tüm personeller Bakanlık merkez teşkilatında görev yapacak.
Başvurular 09.05.2022 tarihinde başlayıp, 20.05.2022 tarihinde sona erecek.
Alımlar adaylar arasından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.
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