Enerji Bakanlığı güvenlik görevlisi alacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, sözleşmeli güvenlik görevlisi alacak. Enerji Bakanlığı’na ayrıca temizlik personeli ile şoför alınacak. Alınacak tüm personeller Bakanlık merkez teşkilatında görev yapacak. İşte başvuru tarihleri: