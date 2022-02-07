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Enerji piyasalarında emtia fiyatları 1 yılda 3 kattan fazla arttı

Enerji emtia fiyatlarında en yüksek artış Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de yaşandı.
Enerji piyasalarında emtia fiyatları 1 yılda 3 kattan fazla arttı

Küresel piyasalarda enerji emtia fiyatları şubatta yıllık bazda 3 kattan fazla artış gösterdi. Kovid-19 salgınının ardından ülkelerin toparlanma süreci devam ederken, petrol, doğal gaz ve kömür taleplerinin hızla artması fosil yakıt piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol açtı.

AA muhabirinin "Trading Economics" verilerinden yaptığı derlemeye göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratlar için fiyatlar bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artışla megavatsaat başına 17,70 avrodan 82,65 avroya yükseldi.

Ekonomilerin açılmasıyla oluşan güçlü talep, LNG piyasalarında Asya ülkeleriyle yaşanan rekabet ve Rusya'nın sevkiyatları artırmaması nedeniyle doğal gaz fiyatlarında rekor artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, İngiltere gösterge doğal gaz fiyatı yüzde 271 artışla megavatsaat başına 53,83 sterlinden 200 sterline ulaştı.

Asya'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gösterge fiyatı, Japan/Korea Marker'da Nisan 2020'de rekor düşüşle milyon BTU (İngiliz ısı birimi) başına 1,83 dolara kadar gerilerken, bugün itibarıyla yıllık bazda yüzde 150 artışla 30 dolar seviyesine yükseldi.

Kömürün fiyatı ise yüzde 161 artışla ton başına 84,69 dolardan 221 dolara kadar çıktı.

Brent petrol son 8 yılın en yükseğinde
Benzin fiyatlarında da küresel çapta büyük artış yaşandı. Buna göre, benzinin fiyatı galon başına 1,63 dolardan yüzde 66 artışla 2,70 dolar oldu.

Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) ana bileşenlerinden propanın galonunun fiyatı da 0,83 dolardan yüzde 53 artışla 1,28 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 66 artışla 93,68 dolara kadar çıktı ve son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ayrıca kerestenin fiyatı da bin board feet başına yüzde 30 artışla 825 dolardan 1070 dolara çıktı.

Sert geçen kış, yaz aylarının kurak geçmesi, elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payının azalmasıyla yükün doğal gaz ve kömüre binmesi fiyatların yükselmesinde ana etkenler olarak sıralanıyor.

Salgın için aşının yaygın kullanılmaya başlaması ve normalleşme süreciyle küresel üretim ve ticaretin beklenenden hızlı toparlanması da enerji talebinin yükselmesine neden oldu.

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve Avrupa'nın enerji konusundaki endişeleri fiyatların daha da artacağına yönelik işaretler olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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