  • BIST 2.012,60
  • Altın 779.06850
  • Dolar 13.5386
  • Euro 15.3016
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altında gözler ABD istihdam verisinde03 Şubat 2022 Perşembe 09:22
  • Enflasyon rakamları açıklanıyor! Dolar kurunda son durum03 Şubat 2022 Perşembe 09:22
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak03 Şubat 2022 Perşembe 09:17
  • Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi03 Şubat 2022 Perşembe 09:16
  • AB, nükleer enerji ve gazı "yeşil yatırım" olarak tanımladı02 Şubat 2022 Çarşamba 16:24
  • Otomotivde ocak ayının ihracat şampiyonu Kocaeli oldu02 Şubat 2022 Çarşamba 14:40
  • THY uçuşlarında çevreci yakıt kullanmaya başladı02 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • Ticaret Bakanı Muş: 17,6 milyar dolarlık ihracat, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:11
  • Türkiye, elektrikli otobüs üretiminde vites yükseltti02 Şubat 2022 Çarşamba 12:11
  • Kara ve denizdeki LNG terminalleri tam kapasite çalışıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti