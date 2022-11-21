  • BIST 4.507,24
  • Altın 1042.667
  • Dolar 18.6144
  • Euro 19.0825
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde 12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde, "Enerji ve Jeopolitik Özel" temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde 12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde maliyet ve arz güvenliği baskılarının devletlerin önceliklerini değiştirdiğini dile getirdi.

Türkiye için arz güvenliği açısından Karadeniz'deki gaz keşfinin kritik önemde olduğunu kaydeden Zaimler, yenilenebilir enerji ve verimlilik tarafında planlanan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin enerji yoğunluğunun OECD ve Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğunu dile getiren Zaimler, "Ekonomik büyüme modelimizin içine daha fazla teknoloji ve katma değeri koyarak alım gücümüzü de iyileştirebiliriz. Bilim, teknoloji ve dijitalleşmeyi araç olarak görmeliyiz. Yarattığımız katma değer ülkemizin ekonomik büyümesi için itici güç olacaktır." diye konuştu.

Zaimler, Paris Anlaşması'nın Türkiye'ye "eşit ama adil olmayan" 2053 taahhütlerini getirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Adil olmayan diyorum çünkü biz gelişmeye daha sonradan başlamış bir ülkeyiz ama bütün bunlara rağmen geçen haftaki iklim zirvesi COP27'de ulusal katkı beyanımızı açıkladık ve 2030 için emisyon azaltım oranımızı yüzde 41'e yükselttik. Dünya için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken planlarımızı daha da netleştirip, ara hedeflerimizi açıklamak. Böylece dünyaya karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve enerji dönüşümü ve arz güvenliği alanında yapılacak yatırımlar için de dünya şartlarında finansmana daha kolay ulaşabileceğiz."

"MALİYETLERİN AZALMASI İÇİN KARADENİZ'DEKİ GAZ KEŞFİ ÇOK ÖNEMLİ"

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak da elektrik fiyatlarının ABD ve Uzak Doğu'ya göre Türkiye ve Avrupa'da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye olarak bu enerji maliyetlerini mutlaka ama mutlaka diğer rakip kıtalarla aynı seviyeye getirmemiz gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda enerji üretiminde kömüre dönüldüğünü dile getiren Ak, "Maliyetlerimizi azaltmamız bakımından doğal gaz keşiflerimiz çok önemli. Bu keşfin bir an önce üretime dönüşmesini bekliyoruz. Bu, sanayimizin güçlü bir şekilde devam etmesi için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN İSTİHDAMI SEKTÖRÜN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise kadınların istihdamıyla birlikte sektörün çehresinin değiştiğini söyledi.

Bu kapsamda, OPET'in 80 ildeki akaryakıt istasyonlarında kadınların istihdam edildiğini belirten Öztürk, "Gelin ülkemize, doğamıza, tarihimize değer katan projeleri hep birlikte üretelim." ifadesini kullandı.

"ENERJİ VE İKLİM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ TEMİZ ENERJİDE"

Ak Enerji Genel Müdürü Serhan Gencer ise savaş nedeniyle artan enerji arz güvenliği endişelerine işaret ederek, yüksek enerji fiyatlarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği riskini kontrol altına almış olmasına rağmen yüksek fiyatlardan etkilendiğini dile getiren Gencer, "Enerji krizi ilk etapta iklim krizini gölgede bırakmış gibi görünse de her iki krizin çözümü de aynı noktada, temiz enerjide." diye konuştu.

Gencer, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kapasitesini son yıllarda büyük ölçüde artırdığını belirterek, yenilebilir enerji kapasitesinin daha da artırılması ve depolama tesislerinin de yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim19 Kasım 2022 Cumartesi 09:15
  • TOKİ, Koru Florya’da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı19 Kasım 2022 Cumartesi 09:10
  • Bakan Kurum 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi'nin başvuru sayılarını açıkladı18 Kasım 2022 Cuma 14:33
  • Bakan Dönmez: Aralıkta doğal gaza zam yok18 Kasım 2022 Cuma 14:28
  • Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini18 Kasım 2022 Cuma 14:19
  • Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu18 Kasım 2022 Cuma 10:53
  • Yumurta ve sütü fahiş fiyatla satanlar affedilmedi: Rekor ceza kesildi18 Kasım 2022 Cuma 10:14
  • Benzine bir indirim daha geliyor18 Kasım 2022 Cuma 09:51
  • Milli bitki safranda "üretim" hedefine ulaşıldı17 Kasım 2022 Perşembe 12:27
  • Meslek liselerinden ülke ekonomisine 1 milyar 650 milyon lirayı aşkın katkı sağlandı17 Kasım 2022 Perşembe 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti