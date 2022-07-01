  • BIST 2.450,03
  • Altın 966.53
  • Dolar 16.7537
  • Euro 17.4283
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 24 °C
»

Enflasyon anketi açıklandı: Yüzde 77,75'e çıkması bekleniyor

Haziran ayı enflasyon beklentileri artarken, gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkma
Enflasyon anketi açıklandı: Yüzde 77,75'e çıkması bekleniyor

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 740 milyon TL tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor01 Temmuz 2022 Cuma 14:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Üçlü muhtıra) Verilen sözler önemli ama asıl olan uygulama01 Temmuz 2022 Cuma 13:34
  • Bozkurt'ta selin izlerini silme çalışmaları devam ediyor01 Temmuz 2022 Cuma 13:33
  • Düzce'de köprü yıkılınca Ballıca köyü sular altında kalmaktan kurtuldu01 Temmuz 2022 Cuma 13:32
  • İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'da incelemelerde bulundu01 Temmuz 2022 Cuma 13:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi01 Temmuz 2022 Cuma 13:31
  • Meteorolojiden İç Anadolu için sağanak uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 13:31
  • 'Kurbanlık alırken hayvan sağlığı ön planda tutulmalı' uyarısı01 Temmuz 2022 Cuma 13:30
  • Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak01 Temmuz 2022 Cuma 12:35
  • Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi01 Temmuz 2022 Cuma 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti