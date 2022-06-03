Enflasyon rakamları açıklanıyor! İşte beklenen enflasyon oranı

Enflasyon rakamları saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. AA'nın Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında TÜFE'de yüzde 5,49 artış beklerken, yıllık enflasyonun ise 77,72'ye çıkacağını bekliyor.

Tüm dünyadan ardı ardına rekor enflasyonlar gelirken iç piyasada tüm gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİ 5,49

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,49 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 8,15 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 77,72'YE YÜKSELDİ

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİ

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

MEMUR ENFLASYON FARKI+TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 31,21 OLDU

Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu.

KİRA ZAMLARI BELLİ OLACAK

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kira zamlarına uygulanacak yeni zam oranını da belli olacak. Kira ücretine zam oranını yansıtılırken yıllık olarak yapılan sözleşmenin bitiş tarihinden bir önceki ay baz alınarak 12 aylık TÜFE oranı hesaplanıyor.

Haziran 2022 kira zam oranları

Haziran 2022 kira zam oranları

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak.

Bu hesaba göre;

En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.033 TL'ye; ek zamlı olursa 9.193 TL'ye

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.026 TL'ye; ek zamlı olursa 6.133 TL'ye

Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak.

NOT: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek zammın seyyanen olması gündemde yer alıyor.

TEMMUZ 2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN MERAK EDİLEN 3'LÜ HESAP!

Memur maaşları için 5 aylık ve 6 aylık beklenen enflasyon oranı ile ek zamlı hesaplamaları yaptık:

5 aylık beklenen enflasyon rakamları ile (Yüzde 36,45)

Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5)

2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık Temmuz zammı hesabı (Yüzde 43)