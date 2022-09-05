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Enflasyon saat 10'da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,27 artmasını bekliyor.
Enflasyon saat 10'da açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedildi.

Bugün saat 10.00'da, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Temmuzda fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ürün kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları olmuştu.

25 Ağustos'ta Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayan Merkez Bankası ise tüketici fiyatlarının temmuzda yüzde 2,37 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya çıktığı anımsatılarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükselişin sürdüğü bildirildi.

YÜZDE 2,27 ARTMASI BEKLENİYOR

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

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