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Engelli 122 bin öğrencinin 2020-2021 döneminde eğitime erişimi sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, engelli öğrencilere yönelik hayata geçirilen taşımalı eğitim kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı.
Engelli 122 bin öğrencinin 2020-2021 döneminde eğitime erişimi sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının, Taşımalı Eğitim Projesi sayesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 122 bin 121 engelli öğrenci eğitim hayatından uzak kalmadı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçtiği 2004-2005 öğretim yılından bugüne, özel eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı
Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak, okula gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, engelli öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor.

Projenin başladığı tarihten bugüne kadar öğrenci taşıma uygulamasından yararlanan öğrenci sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi.

Uygulamanın hayata geçtiği yıl taşımalı eğitimden yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901'ken, bu sayı yaklaşık 16,4 kat artarak 2020-2021 öğretim yılında 122 bin 121'e ulaştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 113 bin 660 engelli öğrenci Taşımalı Eğitim Projesi sayesinde okuma imkanı buldu.

Öte yandan, söz konusu proje kapsamında 2020-2021 döneminde 122 bin 121 engelli öğrenci için 365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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