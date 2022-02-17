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Engelli asansörleri kaderine terk edildi

Adana’da birçok üst ve alt geçitte bulunan engelli asansörlerinin bozuk olması, dezavantajlı bireylerin tepkisine neden oldu.
Engelli asansörleri kaderine terk edildi

Kentin işlek caddelerindeki üst ve alt geçitlerde bulunan engelli asansörlerinin çalışmadığı, bazılarının ise bakımları yapılmadığı için kapısına sac levha vidalanarak kilitlendiği görüldü. Engelli, yaşlı, hamile gibi dezavantajlı bireyler, sağlıklı şekilde bu geçitleri kullanamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını bildirdi.

Trafik akışının neredeyse hiç durmadığı Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki üst geçitlerdeki asansörlerin ise kullanım dışı olması dikkat çekti.

Seyhan ilçesindeki D-400 kara yolunda, Dünya Sakatlar Derneği’nin ofisinin de bulunduğu alt geçitte yer alan engelli asansörünün de sık sık arızalanması nedeniyle kullanılamadığı öğrenildi.

Türkiye Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Dünya Sakatlar Derneği Başkanı Halis Kassap, çoğu metro alt geçidinde de yürüyen merdiven bulunmadığını belirterek, yürüyen merdiven altyapısı inşa edildiğini ancak merdivenlerin yıllardır yerleştirilmediğini dile getirdi.

‘ASANSÖRLERİN BAKIMI ZAMANINDA YAPILSIN’ 
En son 2009'da yapılan sayıma göre Adana’da 249 bin engelli yaşadığını anlatan Kassap, “Altgeçitteki asansörleri engelli, hamile ve yaşlılarımız kullanamıyor.

Bu asansörler dezavantajlıların yolun karşısına güvenli geçmeleri için yapıldı. Asansör çok sık bozuluyor. Yetkilileri arayıp durumu izah ediyoruz. Gelip tamir ediyorlar.

Kısa süre sonra tekrar bozuluyor. Bozulmasının en büyük nedeni ise vatandaşların bu asansörlere motosiklet ve bisikletle binmeleri. Sadece D-400 kara yolunda bulunan metro alt geçidindeki asansörü günlük en az 1500 kişi kullanıyor.

Belediyelere asansörün kullanılması için engelli kart sistemi getirilmesini istedik. Kart sistemine geçersek motosiklet ve bisikletle asansörü kullanan kişilerin önüne geçmiş oluruz. Asansörlerin bakımının zamanında yapılmasını istiyoruz” dedi.

‘O KADAR YATIRIM YAPILMIŞ KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR’ 
Turgut Özal Bulvarı’ndaki asansörü kullanamadığı için üst geçidi kullanan fiziksel engelli Mahir Poyraz’ın babası Muharrem Poyraz, “Benim çocuğum asansör olsaydı kolaylıkla çıkıp inecekti.

Yazık, günah bu asansörlere. O kadar yatırım yapılmış, kimse sahip çıkmıyor” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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