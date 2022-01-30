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Engelli bireyler kişisel becerilerini Pursaklar'da geliştiriyor

Okulların ara tatiline girmesini fırsat bilen Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi, engelli bireylerin kişisel becerilerini geliştirmesi için spor eğitimi veriyor.
Engelli bireyler kişisel becerilerini Pursaklar'da geliştiriyor

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisine gelerek çeşitli etkinliklere katılan engelli bireyler okulların ara tatile girmesiyle birlikte farklı spor branşları ve sosyal aktivitelere katılarak hem eğlenip hem de öğrenecekleri bir tatil süreci geçiriyor. 

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda verilen spor eğitimleri, engelli bireylerin gelişimine önemli bir katkı sunması için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

‘‘Gençlerimiz çok yetenekliler’’
Engelli bireylerin bir yandan sportif yönden gelişimlerine katkı sağlanırken bir yandan da sosyalleşmelerine katkıda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimiz çok yetenekliler. Engelli kardeşlerimiz, sporla enerjilerini atma fırsatına sahip oluyor. Engelli kardeşlerimizi spora aktif olarak katarak, her zaman toplumun içinde var olmalarını sağlıyoruz. İmkansız olarak baktıkları sportif faaliyetlerde gelişim yaşamaları, gençlerimizi de ailelerini de bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.

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