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Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar

Adana’da yalnız yaşan engelli Sakine Güller’in (66) tekerlekli sandalyesinin aküleri çalındı.
Engelli kadının tekerlekli sandalyesinin akülerini çaldılar

Olay, 2 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3824 Sokak’ta meydana geldi. Yalnız yaşayan ve yüzde 87 engelli raporu olan Sakine Güller, akülü tekerlekli sandalyesini evininin avlusuna bıraktı. Gece saatlerinde mahalleye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, duvardan tırmanarak avluya girip, sandalyenin iki aküsünü de sökerek çaldı. Sabah durumu gören Güller, polise haber verdi. Adrese gelen ekipler, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Günlerdir yürüyemediği için komşuların yardımıyla ihtiyaçlarını giderebildiğini belirten Sakine Güller, geçici olarak normal bir tekerlekli sandalye kullandığını fakat yalnız olduğu için çok zorlandığını söyledi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Güller, “Akülü sandalyem elim ayağımdı. Doktoruma, bakkala onunla gidiyordum. Çok zor durumdayım. Sabah gördüğümde üzüntüden kalp krizi geçirdim. Anjiyo oldum ve 6 gün yoğun bakımda yattım. Akülü sandalyemi tekrar istiyorum. Onu çalacak kadar düşenleri Allah’a havale ediyorum. Beddua etmek istemiyorum. Sürünüyorum resmen. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hırsızlar yüzünden böyle kaldım” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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