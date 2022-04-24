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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sona erdi.
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı

EKPSS, 81 ilde 94 sınav merkezinde 1470 bina ve 21 bin 139 sınav salonunda gerçekleştirildi. 95 bin 17 adayın katılımı için hazırlık yapılan sınavda 68 bin 90 kişi görev aldı.

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda testleri cevaplama süresi 60 dakika oldu ancak adayların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi.

Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı da tedbirler alındı.

EKPSS sonuçları, 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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