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Engelliler, Dumlupınar Şehitliği’ni gezdi

KÜTAHYA’da 400’e yakın engelli, Başkomutan Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı Dumlupınar şehitliğinde buluştu. Şehit düşen Mehmetçikler için dua eden engelliler, gün boyu düzenlenen etkinliklerle hem eğlendi, hem de tarihi mekanları gezdi.
Engelliler, Dumlupınar Şehitliği’ni gezdi

Kütahya Valiliği himayesinde Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü tarafından Dumlupınar Şehitliği’nde engelliler empati ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte şehitliğe gelen otizmli, down sendromlu ve işitme engelli bireyler, 30 Ağustos Zaferi’nin kazanıldığı Dumlupınar’ı gezdi. Şehitliği gezen 400’e yakın engelli, şehit olan Mehmetçikler için dua etti. Engelliler empati ve farkındalık etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, “Hem özel eğitim alan çocuklarımız hem de aileleriyle bugün bu vatanın, bu toprakların kurtuluşunun altını çizildiği ve sonsuza kadar Türk toprakları olduğunun vurgulandığı alanda, gurur verici bir tablo yaşadık. Umarım 100. yıl etkinliklerimizi coşkuyla kutlar, yüzyılları kucaklayacak bir umudu hem özel eğitim alan çocuklarımıza hem gençlerimize gururla bırakırız. Bize düşen en büyük vazife de bu” dedi.

‘ŞEHİTLİĞİN ANLAMINI ONLARA YAŞATARAK ANLATMAK İSTEDİK’

Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak 8 Türkiye Şampiyonu çıkardıklarını söyleyen Dernek Başkanı Nimet Sarıkaya ise, “Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda derece alan kulübümüzdeki sporcularımıza bir sözümüz vardı. Zaferin 100’üncü yılında anlamlı bir etkinlik olması adına gezi ödülü vermiştik. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’daki engellilerimize şehitliğin anlamını onlara yaşatarak anlatmak istedik. Dumlupınar Şehitliğini seçme sebebimiz ailelerimizin daha önce buraya gelmemiş olmamalarıydı. Onlara burada yaşananları anlattık. Çocuklarımıza burayı bir ödül olarak sunmuştuk. Valiliğimiz ve kurumlarımızın hediyeleri bizleri mutlu etti. Bizlere ulaşmak ve ‘Biz de sosyal hayatta varız’ demek isteyen tüm engellilerimize kapılarımız açık” şeklinde konuştu. İki işitme engelli çocuk annesi Meryem Çakır, ise engelli bireylerin tarihi topraklarda güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Onları aktifleştirmek adına yüzme ve badmintona gönderiyorum. Geçen yıl miniklerde 2 tane madalya kazandılar. İlk kez buraya geldiler. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir duygu” dedi.

Engelli bireyler, şehitlik ziyaretinin ardından Kütahya Valiliği motivasyon ve eğitim TIR’ında gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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