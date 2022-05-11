Engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, engelli 5 kişi için temsili asker eğlencesi düzenlendi, ellerine kına yakıldı.

Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü, köy konağında engelli 5 kişi için temsili asker eğlencesi düzenledi. Engelli kişilerin aileleri de eğlenceye katılırken, şarkılar eşliğinde eğlenildi. Engelli kişilere geleneklere uygun olarak asker kınası da yakıldı. Kına yakılırken engellilerin yakınları duygulanırken, yüzlerinde tebessüm oluşan engellilerin mutluluğu yürekleri ısıttı.

Yapılan eğlenceden çok mutlu olduğunu ifade eden Tuncay Özsoy, "Asker olma hayalim vardı. Dua ettik nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Türk askerinin her zaman yanındayız ve her zaman emrindeyiz" dedi.

Cengiz Mızrak’ın annesi Naciye Mızrak ise "Rabbim bize de bunu nasip etti. Çok üzülüyordum benim oğlum askere gidemedi diye. Gerçekten çok çok mutlu oldum" diye konuştu.