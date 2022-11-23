Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenleniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalara katılan özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Engelliler özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak için Engelliler Sosyal Tesislerinde, gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

DEĞERLİ ÜRÜNLER ORTAYA KOYUYORLAR

Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği tesislerde, özel gereksinimli gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıyor.

AYRI BİR ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Engelliler Sosyal Tesisinde birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların yaşamını kolaylaştırmak için eğitici, öğretici birçok hizmet ağını hizmetlerine sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Engelliler Sosyal Tesisinde yapmış olduğumuz etkinliklerle enerjilerini atma imkânı sunarken, el becerilerini ve kaba motor becerilerini de geliştiriyorlar” dedi.

