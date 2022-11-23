  • BIST 4.854,16
  • Altın 1048.103
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.3745
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenleniyor

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Engelliler Sosyal Tesisinde eğitim ve sosyal amaçlı çalışmalara katılan özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli bireylere yönelik eğitici etkinlikler düzenleniyor

Pursaklar Belediyesi Engelliler özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamak için Engelliler Sosyal Tesislerinde, gerçekleştirmiş olduğu çeşitli etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

DEĞERLİ ÜRÜNLER ORTAYA KOYUYORLAR 

Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği tesislerde, özel gereksinimli gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir yandan el becerilerini geliştirirken, bir yandan da birbirinden değerli ürünler ortaya çıkarıyor.

AYRI BİR ÖZEN GÖSTERİYORUZ 

Engelliler Sosyal Tesisinde birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösteriyoruz. Onların yaşamını kolaylaştırmak için eğitici, öğretici birçok hizmet ağını hizmetlerine sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Engelliler Sosyal Tesisinde yapmış olduğumuz etkinliklerle enerjilerini atma imkânı sunarken, el becerilerini ve kaba motor becerilerini de geliştiriyorlar” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti24 Kasım 2022 Perşembe 00:39
  • Keçiören'de Öğrenciler Aile Okulu’nda bilgilendirildi24 Kasım 2022 Perşembe 00:25
  • EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı24 Kasım 2022 Perşembe 00:21
  • Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 00:10
  • Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti23 Kasım 2022 Çarşamba 10:44
  • 2013 yılından beri ilk kez yenilenen EGO Genel Müdürlüğü’nün otobüs filosuna 394 otobüs daha katıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 03:06
  • Beypazarı Belediyesi şehit ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi23 Kasım 2022 Çarşamba 03:04
  • Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 02:01
  • Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal kesimlerde temizlik çalışması yapıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:55
  • Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti