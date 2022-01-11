Engelsiz yaşamı gezmek 3 bin adım 150 dakika

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, engelli ve ailelerine yönelik Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı merkezini Etimesgut'ta kurduklarını söyledi. Demirel, "Gezmek için bile 3 bin adım atmak, 2 buçuk saat gerekiyor" dedi.

3 yıldır faaliyet gösteren merkezin binlerce engelli ve ailesine eğitim ve rehabilatasyon imkanı sunduğunu kaydeden Demirel, " 11 bin m² açık, 9 bin m² kapalı alana sahip merkezimizde farklı engel gruplarına yönelik 40 derslik, 13 atölye, 10 yataklı misafirhanemiz hizmet veriyor. Merkezimiz engelli ve ailelerimizin 'Burası Benim Yuvam' diyebildiği bir yer haline geldi" dedi.

YAŞAM KALİTESİ ARTTI

Merkezi ziyaret etmek için en az 3 bin adım atılması ve yaklaşık 2 saatlik zaman diliminin ayrılması gerektiğini ifade eden Demirel, "Merkezde o kadar çok sosyal kültürel donatı var ki hepsini incelemeye kalksanız 1 gününüzü alır. Hızlı göz ucuyla ziyaretlerimiz bile 2 buçuk saati buluyor. Merkezdeki her hizmet bir donatı engelli ve ailelerimizin yaşam kalitesini artırmak onları mutlu etmek içindir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tek Dünya'ya örnek olan Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Bağlıca Mahallesi'nde 20 bin metre kare alan üzerine kurulu merkezimiz 5 bloktan oluşuyor. Merkezin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama merkezi, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blok da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet veriyor.