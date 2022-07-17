  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrolpiyasalarında faaliyet gösteren 23 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisansı iptal edildi.
EPDK 23 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı ve 1 şirkete de dağıtım lisansı verildi. Ayrıca, 9 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin ise lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete on yıl süreyle madeni yağ lisansı, 1 şirkete de on beş yıl süreyle ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası faaliyet gösteren 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00
  • Yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:22
  • Libya'dan kritik petrol hamlesi: İhracat 3 ay sonra yeniden başladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:19
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi15 Temmuz 2022 Cuma 13:43
  • Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı15 Temmuz 2022 Cuma 13:41
  • Mobilya ihracatının 2023'te 10 milyar doları aşması bekleniyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:39
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti