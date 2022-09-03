  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

EPDK 27 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 27 şirkete lisans verildi.
EPDK 27 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete OSB dağıtım lisansı, 8 şirkete üretim lisansı verildi. 4 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 14 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, aynı piyasada 1 şirketin de depolama lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 şirketin 2 depolama lisans süresi ise uzatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak03 Eylül 2022 Cumartesi 09:13
  • HDP'li Semra Güzel yakalandı02 Eylül 2022 Cuma 22:10
  • Türkiye'den NATO'ya 30 Ağustos tepkisi02 Eylül 2022 Cuma 22:01
  • Rusya hattı kesti! Gaz akışı durdu02 Eylül 2022 Cuma 21:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakına adaylık göndermesi02 Eylül 2022 Cuma 21:57
  • Afganistan'da camiye saldırı: 18 ölü, 23 yaralı02 Eylül 2022 Cuma 16:18
  • Vali Şahin'i dolandırmaya kalkan şüphelilerden 3'ü tutuklandı02 Eylül 2022 Cuma 15:09
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti02 Eylül 2022 Cuma 14:32
  • Cebelitarık Boğazı'nda korkulan oldu: Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı02 Eylül 2022 Cuma 14:03
  • Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok02 Eylül 2022 Cuma 14:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti