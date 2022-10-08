EPDK 27 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 27 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 şirkete üretim lisansı, 9 şirkete tedarik lisansı verildi. 6 şirketin de üretim lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 11 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete de işleme lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise 3 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında dağıtıcı ve bayi marjı paylaşımında değişiklik

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla, "Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı"nın toplam marj ve asgari marj paylaşım oranlarının düzenlendiği 4'üncü maddeye ek yapıldı.

Buna göre, dağıtıcı tarafından her ne ad veya yöntem (sadakat kart, indirim kart, çeşitli mobil uygulamalar ve benzeri) ile yapılırsa yapılsın, indirimli satışlarda yapılan indirimler dağıtıcı marjından karşılanacak.