  • BIST 2.547,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3932
  • Euro 17.5658
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.
EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ31 Mayıs 2022 Salı 11:02
  • Borsa güne yükselişle başladı31 Mayıs 2022 Salı 10:12
  • Dış ticaret verileri açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 10:09
  • Büyüme rakamları açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 10:02
  • AB ülkelerinden Rusya kararı31 Mayıs 2022 Salı 09:45
  • 3600 ek gösterge tamam! İşte artışlar! Sırada EYT var31 Mayıs 2022 Salı 09:44
  • Altın fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü değiştirdi31 Mayıs 2022 Salı 09:43
  • Petrol fiyatları sert yükseldi! AB'nin kararı piyasayı vurdu31 Mayıs 2022 Salı 09:37
  • İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek31 Mayıs 2022 Salı 09:28
  • Küresel piyasalar, enflasyon ve büyüme endişelerinin azalması ile pozitif seyrediyor31 Mayıs 2022 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti