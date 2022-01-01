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EPDK, yeni yılda uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi

Yeşil tarifeyi seçen tüketicilere, görevli tedarik şirketleri tarafından uygulanacak yeşil enerji ve dağıtım bedeli kilovatsaat başına 203,56 kuruş-222,70 kuruş arasında değişecek.
EPDK, yeni yılda uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeşil enerji ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma amaçlı kullanılmasına göre 203,56 ile 222,70 kuruş arasında farklılık gösterecek.

EPDK, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak elektrik tarife tablolarını da onayladı.

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