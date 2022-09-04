Erbakan: 6’lı masa proje üretemiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6’lı masanın toplantıları ile ilgili altın günü benzetmesi yaparak, "6’lı masada birleşen muhalefet ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretmiyor. Toplantılar altın gününe döndü" dedi.

Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2’inci olağan kongresine katıldı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde tek liste ile gidilen kongrede mevcut il başkanı Sedat Yıldız yeniden göreve getirildi. Salonda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı artan partisi olduğunu söyledi. Hedeflerinin adım adım iktidara yürümek olduğunu kaydeden Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir. Bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir ayda 50 bin kişiyi kaydederek yine şampiyon olacağız. Bu Türkiye’nin en hızlı partisi olduğumuzu gösteriyor. 300 bin resmi üyemiz var. Adım adım iktidara doğru yürüyoruz. Arkamızda herhangi bir güç yok. Biz gücümüzü İmandan alıyoruz. İman varsa imkan da vardır." dedi.

ENERJİ ZAMLARI KARŞISINDA VATANDAŞ DA SANAYİCİ DE ÇARESİZ

Erbakan, 1 Eylül itibariyle uygulamaya alınan enerji zamlarını vatandaşın ve sanayicinin kaldıramayacağını belirterek, alınan kararların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Enerji zamlarının dört yıl içindeki artış oranlarını değerlendiren Erbakan, "Bakınız İktidar en son doğalgazda, 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak şekilde konut tarifesine yüzde 20,4, sanayi tarifesine yüzde 50,8 elektrik üretimi amaçlı tarifeye de yüzde 49,5 oranında zam yaptı. Yapılan zamları kur krizinin başladığı 2018’e göre kıyasladığımızda, son 4 yılda konutta kullanılan doğalgaza yüzde 313, birinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza yüzde 620.5, ikinci kademe işyerinde kullanılan doğalgaza ise yüzde 1071,5 zam gelmiş. Burası sözün bittiği yer artık” diye konuştu.

‘6’LI MASA TOPLANTILARI ALTIN GÜNÜNE DÖNMÜŞTÜR’

Erbakan, 6 muhalefet partisinin toplantılarına da değinerek, ülkenin içinde bulunduğu sürece proje üretemediği ve toplantılarının altın gününe döndüğünü söyledi. Yeniden Refah Partisi’nin ‘Ne kasa ne masa’ sloganıyla hareket ettiğini ve önceliklerinin Türkiye olduğunu dile getiren Erbakan, "6'lı masaya yönelik eleştirilerimizi de biliyorsunuz. ‘Ne kasa, ne de masa’ diyerek duruşumuzu ortaya koyarken, 6’lı masa denilen ve toplantıları artık altın gününe dönen ittifaktaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış. Aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söylemleri yok. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı, kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi, bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz” diye konuştu.

‘İKTİDAR SÜRECİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER YAPACAĞIZ'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesi ile yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projeler hazırladıklarını aktardı. Faiz giderlerini azaltacaklarını kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda Adalet– Yönetimde Adalet– Yargıda Adalet’i tesis edeceğiz.”