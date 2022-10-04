Ercan muhtarlarla buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’daki muhtarlarla bir araya geldi. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen istişare toplantısında yapılacak projeler üzerine muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sivil Toplum Kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla sık sık buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlarla istişare toplantılarına da devam ediyor. Sincan Kültür Evi’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ercan, muhtarların sorularını tek tek cevaplarken, yapılacak projelerle ilgili de görüşlerini aldı.

HER MAHALLEYLE İSTİŞARE

Vatandaş ve belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarların önemine değinen Başkan Ercan, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu toplantıda 57 mahalle muhtarıyla her mahallede öne çıkan başlıklarla ilgili istişarelerde bulundu.



