  • BIST 2.046,22
  • Altın 806.91320
  • Dolar 13.6237
  • Euro 15.5079
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlerinin yanı sıra güvenli merkez sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezinde sezon yoğun geçiyor.
Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avro yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes, kayak tutkunlarının Türkiye'de en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'ni, iki ayda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, 18 Aralık'tan itibaren pistlerin açılmaya başladığını ve başarılı bir sezon geçirmekte olduklarını söyledi.

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'e gelen turistlerin 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabildiğini aktardı.

Kapadokya avantajı
Cıngı, yurt içi ve dışından turistleri ağırladıklarını dile getirdi.

Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Cıngı, "Kayak sezonu şubat ve mart ayı içerisinde tepe yapacak dersek yanlış bir tahminde bulunmuş olmayız. Son iki aylık zaman zarfında, yaklaşık 1 milyon 300 bin insanı Erciyes'te misafir ettik. Erciyes, uzun pistleriyle, havaalanına yakınlığıyla, binlerce yıllık medeniyete sahip olması ve özellikle Kapadokya bölgesine yakınlığıyla yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle yabancılar Kapadokya gibi dünya harikasını kayak turizmi ile birleştirmenin zevkini yaşıyorlar. Bu bizim uluslararası arenadaki önemli avantajlarımızdan birisi." diye konuştu.

Cıngı, turistlerin gastronomi, kültür, tarih ve inanç turizmini bir arada yaşayabileceğini belirterek, Erciyes'e yapılan birbirinden kaliteli otellerde konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferler düzenlendiğini hatırlatan Cıngı, tarifeli seferlerle de ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Cıngı, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışının sezon sonuna kadar kendilerini idare etmesini beklediklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden tam not aldı
Kayak için İzmit'ten gelen Ceren Özen ise pistlerin, ulaşımın ve fiyatların çok iyi olduğunu, kayak merkezini herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

İzmir'den Nedim Köksal da ilk kez Erciyes'te tatil yaptığını aktararak, "Müthiş bir yer. Çok hoşumuza gitti. Daha önce Palandöken'e, Uludağ'a gitmiştik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Bundan sonra ilk tercihlerimiz arasında Erciyes olacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı16 Şubat 2022 Çarşamba 11:07
  • Deniz dolgusundaki çökme, uydudan tespit edildi16 Şubat 2022 Çarşamba 11:05
  • Bakan Soylu: Terör eylemleri sayı olarak yüzde 95 azaldı16 Şubat 2022 Çarşamba 11:02
  • Mardin'de minibüs, kırmızı ışıkta TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:43
  • Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi16 Şubat 2022 Çarşamba 10:34
  • Diyarbakır'da 31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:25
  • Cinayet denklemi 17 yıl sonra çözüldü16 Şubat 2022 Çarşamba 10:24
  • İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 14 gözaltı16 Şubat 2022 Çarşamba 10:21
  • Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı16 Şubat 2022 Çarşamba 09:58
  • Van'da iş yeri yangını 2 saatte söndürüldü16 Şubat 2022 Çarşamba 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti