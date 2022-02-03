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Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin Zeki Kara (25) olduğu belirlendi.
Erdemli'de sahilde erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı, İller Bankası mevkisinde akşam saatlerinde  sahilde gezen vatandaşlar, tel örgülere sırtı yaslanmış bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede Zeki Kara olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polisin şeritle kapattığı bölgede olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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