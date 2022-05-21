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Erdoğan 81 ilden gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 81 ilden gelecek on binlerce gençle buluşacak. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinlik Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılacak.
Erdoğan 81 ilden gençlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl içerisinde 20'nci kez gençlerle buluşacak. Büyük Gençlik Şöleni'ne bugün Adana ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin 81 ilinden 100 bini aşkın genç Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya gelecek.

Erdoğan, bir çoğu 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet edecek, onların taleplerini dinleyecek.

Büyük Gençlik Şöleni, Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı etkinlik olacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERİN KİLİDİ ŞU VEYA BU PARTİ DEĞİL GENÇLERİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Şölenin düzenleneceği Yeni Adana Stadyumu'ndaki hazırlıklar 1,5 ay önce başladı.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAKİ GENÇ KARDEŞLERİMİZİ BURAYA BEKLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük şölen öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. Çelik, "Stadyum Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır. Bütün genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin her tarafındaki genç arkadaşlarımızı, genç kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. İsmine yakışan bir gençlik şölenini burada gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği etkinliğe AK Gençlik'in 81 il teşkilatı mensupları katılacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Adana Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçılar da sahne alacak. Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay, Yeni Adana Stadyumu'nda gençlerle buluşacak.

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