Erdoğan açıkladı: Kırmızı ette bir indirim daha!

Küçükbaş ette yüzde 25 indirimden sonra yeni indirim müjdesi geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" açıklamasını yaptı.
30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE İNDİRİM
Tarım Kredi Kooperatifi'nin 30-40 çeşit üründe indirime gideceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" diye konuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.