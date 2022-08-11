  • BIST 2.860,71
  • Altın 1037.019
  • Dolar 17.9532
  • Euro 18.5582
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

Erdoğan açıkladı: Kırmızı ette bir indirim daha!

Son dakika haberi: Küçükbaş ette indirimin ardından, yeni müjde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükbaş hayvanların satışının yüzde 30-35 indirimle yapılacağını açıkladı.
Erdoğan açıkladı: Kırmızı ette bir indirim daha!

Küçükbaş ette yüzde 25 indirimden sonra yeni indirim müjdesi geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükbaş hayvanlarda yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" açıklamasını yaptı.

30-40 ÇEŞİT ÜRÜNDE İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatifi'nin 30-40 çeşit üründe indirime gideceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop'un Babaçay köyü sakinleri selde yaşadıkları acıyı unutamıyor11 Ağustos 2022 Perşembe 14:10
  • Siirt'te yer altından ses geldiğini söyleyen Akyaylalılar da AFAD'a başvurdu11 Ağustos 2022 Perşembe 14:10
  • Dışişleri yetkilisi: Türkiye-Ermenistan doğrudan ticareti başlarsa kazan-kazan olur11 Ağustos 2022 Perşembe 14:09
  • Basın İlan Kurumu resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esaslarını açıkladı11 Ağustos 2022 Perşembe 14:09
  • Adana'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı11 Ağustos 2022 Perşembe 11:43
  • Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı11 Ağustos 2022 Perşembe 11:42
  • Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü11 Ağustos 2022 Perşembe 11:42
  • Bakan Kurum, Kastamonu'daki sel felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı11 Ağustos 2022 Perşembe 11:41
  • Son 40 günde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı11 Ağustos 2022 Perşembe 11:41
  • Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Ağustos 2022 Perşembe 11:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti