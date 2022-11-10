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Erdoğan: Bu nişanı büyük bir onurla taşıyacağım

Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı taltif edildi.
Erdoğan: Bu nişanı büyük bir onurla taşıyacağım

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine taltif edilen nişanla ilgili teşekkür ederek “Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari’den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. İmam Buhari adına bir üniversitenin burada kuruluyor olması İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün Türkiye’den oğlumda dahil olmak üzere bir heyet İbn Haldun Üniversitesi’nden, Taşkent’e gelmişlerdir. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev’e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

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