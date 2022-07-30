Erdoğan bugün fındık fiyatını açıklayacak: Fındık taban fiyatı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'ya gidecek.

Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı.

Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar yükseldiğini belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

"FINDIK MÜSTAHSİLİNİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.