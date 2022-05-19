Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin kesin kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı tamamen kapattı. Bu iki ülkenin teröre verdiği desteğe vurgu yapan Cumhurbaşkanı, NATO'da bir ülke hayır derse üye alımı olamayacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin 'hayır' diyeceğini açıkladı.

Erdoğan, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İsveç'in "tam bir terör yuvası" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İsveç'in terör yuvası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin veto hakkına ilişkin, "Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar" ifadelerini kullandı.

Kütüphane Söyleşilerinde gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"KENDİLERİNE DE SÖYLEDİK, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KABUL EDEMEYİZ"

İsveç ve Finlandiya, bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırıyor. PKK'ya, YPG'ye ev sahipliği yapacaklar, paçavralarını her yere asacaklar... Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip, bunlara ciddi manada parasal destekler de verip silah desteği veren ülkelerin kendilerine de söyledik. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir teşkilatın içinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. Geçmişte girenler girdi. Almanya'sı var, Yunanistan'ı var... Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmıştı. Maalesef o zamanki Türkiye yönetimi bunun önünü açtı, bu ülkeler tekrar NATO'ya döndüler. Geri döndüler de ne oldu? Amerika Dedeağaç'ta üs kurdu.

FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya seyahat ediyor. Kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor. Bunları hala korumaya devam ediyor.

"BİR KERE SOKULDUĞUMUZ DELİKTEN BİR DAHA SOKULMAK İSTEMİYORUZ"

Diyorlar ki talepleriniz nedir bilelim, ona göre İsveç'ten Finlandiya'dan bunları isteyelim. Biz bir kere sokulduğumuz delikten bir daha sokulmak istemiyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Niye böyle bir gaflete düşelim ki? Kusura bakmasınlar.

NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse o ülkeyi alamazlar. İsveç tam bir terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar.

Yunanistan'ın Batı'ya 400 milyar avro borcu var. Hala Batı bunlara silah desteği veriyor. Bir taraftan da bizimle görüşmelerinde ilişkileri geliştirmek istiyoruz derken kalkıp iki devletli çözüme biz olumlu bakmıyoruz diyor. Senin olumlu bakmadığın şeye bizim olumlu bakacağımızı kim sana söylüyor? Kusura bakma. Biz de eğer Türkiye'ysek, geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu ama tekrar bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz.

TÜRKİYE'NİN KESİN KARARINI AÇIKLADI: HAYIR DİYECEĞİZ

Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz.