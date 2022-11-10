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Erdoğan için şarkı yazmıştı: Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne geçti

Daha önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" şeklinde şarkı yapan Balık Ayhan lakaplı Romen sanatçı Ayhan Küçükboyacı, Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne katıldı.
Erdoğan için şarkı yazmıştı: Balık Ayhan Gelecek Partisi’ne geçti

Romen müziğinin önde gelen isimlerinden olan ve Balık Ayhan takma adıyla bilinen Ayhan Küçükboyacı, Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi’ne katıldı. 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Balık Ayhan lakaplı Küçükboyacı’nın partilerine katıldığını duyurdu. 

Ün, Küçükboyacı ile Ahmet Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, şöyle yazdı: "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz." 

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AK PARTİ’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Roman sanatçı Ayhan Küçükboyacı, daha önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. 

2011 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olan sanatçı, AK Parti’nin Meclis grup toplantılarına da katılmıştı.

Küçükboyacı’nın AK Parti’den adaylığı mensubu olduğu Romenlerce tepkiyle karşılanmış, dönemin İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı "Bu tarihten itibaren, kendini Roman halkının temsilcisi gibi gösteren Balık Ayhan’ın, Romanları hiçbir şekilde temsil edemediğini ve kendisini hiçbir şekilde desteklemediğimizi bildiririz" açıklamasında bulunmuştu. 

ERDOĞAN İÇİN ŞARKI YAPMIŞTI

Önceki yıllarda AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran olduğunu söylemiş bir isim olan Romen sanatçının, Erdoğan için yazdığını ifade ettiği "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" isimli şarkısı da var.

Balık Ayhan'ın adı daha önce İyi Parti ile de gündeme gelmişti. 

HACIHÜSREV DOĞUMLU

Peki Balık Ayhan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eserleri neler?

Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya geldi. Roman bir ailenin evladı ve 8 kardeşin en küçüğü.Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanındı. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olduğunu söylüyor. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmış.1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmış bir isim. 

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