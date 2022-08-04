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Erdoğan imzaladı! 3 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3 üniversiteye rektör atandı.
Erdoğan imzaladı! 3 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

YENİ FAKÜLTELER

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte; Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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