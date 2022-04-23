Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kurum ve bakanlıkta görev değişimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK, Adli Tıp Kurumu ve Basın İlan Kurumu'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Bu yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

ADLI TIP KURUMU'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hülya Deniz Yıldırım görevinden alındı, yerine Bilal Nuri Kestioğlu getirildi.

Adli Tıp Kurumu, Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurettin Nezih Anolay, İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Hakyemez, Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Diş Hekimliği Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya ve Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük atandı.

BAKANLIKLARDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Malatya İl Müdürlüğüne, Karabük İl Müdürü Galip Sökmen getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına, Bedri Sinan Gül ile Mustafa Bakır atandı.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacı Haliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan görevden alındı, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Emre Duru atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığın'da da Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevden alındı. Bu isimlerin yerine herhangi bir atama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politikalar Danışma Kurulu Üyeliğine Kemal Madenoğlu, Tercüme Dairesi Başkanlığı'na Osman Rıza Yavuzalp getirildi.

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'ne Muhammed Polat atandı.

YAYIMLANAN DİĞER ATAMA KARARLARI

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Alim Polat atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Gene Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fatih Öztürk, Genel Müdür Yardımcılığına Şükrü İlhan atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşaviri Tülay Arslan görevden alındı yerine Alper Baran getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 8'nci Bölge Müdürlüğü'ne Hadi Bingöl atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'nci Hukuk Müşavirliği'ne Mustafa Turan getirildi.