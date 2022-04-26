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Erdoğan imzaladı: Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Erdoğan imzaladı: Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

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