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Erdoğan İran'da devlet töreniyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'lü zirve için gittiği Tahran'da; İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan İran'da devlet töreniyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da bir araya gelecek.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de havalanındaydı.

Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türekiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.

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