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Erdoğan İran'da! Reisi ve Hamaney'le görüştü: Bu hepimizin zararına olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'lü zirve için gittiği Tahran'da; İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran dini lideri Hamaney'le görüştü. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu; Hamaney-Erdoğan görüşmesine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.
Erdoğan İran'da! Reisi ve Hamaney'le görüştü: Bu hepimizin zararına olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

ERDOĞAN VE REİSİ 1.5 SAAT GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

İki liderin basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmesi sona erdi.

ERDOĞAN HAMANEY'LE GÖRÜŞTÜ

İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yle görüşmesinin ardından, İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair ilk görüntüler, Hamaney'in ofisinden paylaşıldı.

HAMANEY: OPERASYON BÖLGENİN ZARARINA OLUR

Al Jazeera'de yer alan habere göre; görüşmede Hameney Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Türkiye'nin ve sınırlarının güvenliğini, kendi güvenliğimiz olarak görüyor, terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği yapıyoruz.

Suriye'nin kuzeyine yapılacak bir askeri operasyon kesinlikle Türkiye'nin, Suriye'nin ve bölgenin zararına olacak.

Suriye'nin birliğini korumak önemli. Herhangi bir askeri eylem terörist grupların yararına olur" dedi.

Tahran yönetimi daha önce de benzer açıklamalar yaparak; Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini belirtmiş ancak olası Suriye harekatına karşı olduklarını söylemişti.

ERDOĞAN'IN İRAN TEMASLARINA KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan'ın İran ziyaretine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

3'LÜ ZİRVE YAPILACAK

Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da bir araya gelecek.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de havalanındaydı.

Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türekiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.

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