Erdoğan: İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi bir başarıya imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'u her köşesiyle ayrı sevdiğini söyledi.

Geçen hafta Üsküdar'daki Ayazma Camisi'ni ibadete, Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi'ni ise hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, temmuzda İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldıklarını dile getirdi.

Dünyanın dört gözle beklediği Ukrayna tahılının İstanbul Boğazı üzerinden taşınması törenine şahitlik ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Yine geçtiğimiz ay Eyüpsultan Belediyemizin toplu açılış törenini yaptık. İstanbul'da yenilenen Arkeoloji Müzelerimizi hizmete açtık. Ülkemizin yakın tarihindeki en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazilerimizi Saraçhane'de andık. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün coşkusunu da millet bahçesi olarak düzenlemeye başladığımız Atatürk Havalimanı alanında hep beraber yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

"Biz söz verdik mi yaparız"

Eğitimden kültür-sanata, uluslararası etkinliklerden milli bayramlara kadar ülkeye ve şehre değer katan her anda İstanbul'la birlikte olduklarını vurgulayan Erdoğan, törene 60-70 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

İki gün önce, 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak acısının yüreklerde halen ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

"Rabb'imden bizleri her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylemesini diliyorum." diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya'yı hatırlayın, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya'da, Elazığ'da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, afetleri engellemenin beşeri olarak kendi ellerinde olmadığını ama afetlerin yıkıcı etkilerine karşı tedbir almanın kendi ellerinde, sorumluluklarında olduğunu ifade etti.

Bunun için hükümete gelir gelmez Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarına işaret eden Erdoğan, amaçlarının, ülkenin hiçbir yerinde afetlere karşı dayanıksız, sağlıksız, metruk, çirkin yapı bırakmamak olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleriyle şehirleri adeta yeni baştan inşa ederken, hiçbir vatandaşı da mağdur etmediklerinin altını çizen Erdoğan, yapı denetim sistemini, teknolojik imkanları da kullanarak, geliştirerek, yapı inşasında eski, kötü alışkanlıkların önünü tamamen kestiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız artık güvenli binalarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştular." dedi.

Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak bir modeli uygulamaya geçirdiklerini anlatan Erdoğan, "TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık. Netice itibarıyla tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır. Depremin, sel baskınlarının, heyelanların bu ülkenin gerçeği olduğunu asla unutmadan, insan aklının ve teknolojinin el verdiği her tedbiri alarak, Rabb'imize teslim olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefeti eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefet, ya Antalya'da yangın oldu, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyesi onlarda. Ne yaptınız? Oralarda herhangi bir şey yaptılar mı? Yine biz yaptık, biz. İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Orada bütün o deprem konutlarını ayağa kaldıran kim oldu? Yine biz olduk. Niye? Yani büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz bakıp seyredemezdik. Muğla'da büyükşehir belediyesi CHP'de diye biz seyredemezdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi CHP'de diye biz seyredemezdik. Öyleyse elleri, kolları sıvadık ve devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Kardeşlerim, bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Eğer böyle yaparsanız bir felaket gelir, hepsini de siler süpürür. Bunun için biz milletimize ne söz vermişsek onu harfiyen yerine getiriyoruz. Yapılamayacak hiçbir sözün yükünün altına da girmiyoruz."

"Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik"

Her zaman "Ne aldanan olacağız, ne aldatan." dediğini, ilkelerinin bu olduğunu aktaran Erdoğan, "Elbette her konuda bu ilkeyi hayata geçerli kılacağız. Ama depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye kesinlikle tavizsiz bir şekilde bağlıyız. Sizlerden, bu tür hassas meselelerde bizim projelerimiz gibi aklın ve bilimin ışığında yapılan işler dışında esip gürleyenlere itibar etmemenizi istiyorum. Bay Kemal'in akşam söylediği başka, sabah söylediği başka. İnanmak mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşadıkları acıları ve önlerindeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alıp, İstanbul'u kentsel dönüşüm projelerinin merkezi ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe gibi eskiden beri süregelen sorunlar sebebiyle adeta kangrene dönüşmüş bir yerde bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz. Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Çamlıca Camimizin eteklerindeki Kirazlıtepe'de 5 bin konutluk bir dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal'da, Şerifali'de, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de, Okmeydanı'nda, Eyüpsultan'da, Beykoz'da, Silivri'de, Çatalca'da, Fatih'te, Pendik'te velhasıl İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında dönüşüm projelerini tamamlamak için on binlerce işçimiz, mühendisimiz arı gibi çalışıyor."

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirene kadar durmayacaklarını, hep daha çok çalışarak hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Buna var mıyız?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı.

"Proje, 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip ve depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor"

Erdoğan, "23 Haziran'ı, bir defa 14 Haziran'ı şimdiden unutmayalım, 2023'ü hiç unutmayalım." diyen Erdoğan, "Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?" sorularını yönelttiği ana kademe, kadın kolları ve gençlerden de "Evet" cevabını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'deki dönüşüm projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşte bu büyük dönüşüm projelerinden en çok nasiplenen ilçelerimizin başında neresi geliyor? Esenler geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Esenler Belediyemizin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. Temelini Ekim 2020'de attığımız bu proje, yeşille bütünleşmiş, geleneksel mahalle anlayışına uygun şekilde 4 katı geçmeyen, yatay mimariye sahip ve elbette depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor. Esenler şimdi daha bir başka güzel oluyor. Unutmayın daha bir başka güzel. Proje alanının yüzde 68'i yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrılmıştır. Öyle ki bu projeyle Esenler'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekare artıyor. Esenler'de inşa edilen 2+1 ve 3+1 evler 80 ile 125 metrekare arasındaki büyüklükleri, her daireye ait kapalı otoparkı ve diğer özellikleriyle çevre ilçelerin de çehresini değiştirecek daha büyük bir dönüşümün tetikleyicisi olmuştur. 'Bu projenin içinde yok yok.' desek yeridir. Projede, çocuklarımızın en yüksek standartlarda eğitim almalarını sağlayacak 1924 derslikli 63 okul var."

Erdoğan, projede toplamda 35 bin cemaat kapasiteli 22 cami, yatak kapasitesi 500'ü bulan sağlık tesisleri, 166 bin metrekarelik sosyal ve kültürel tesisler ile insan merkezli bir anlayışın ürünü olan 40 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yaya yolları olduğunu aktardı.

Projede akıllı şehir altyapısı sayesinde insanlara yük getiren değil yük alan, 400 metrelik bir mesafede sosyal ihtiyaçlara erişim sağlayan huzurlu ve güvenli şehir özelliklerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, 35 bin kişinin istihdam edileceği 128 bin metrekareyi aşkın büyüklükte teknoloji geliştirme bölgesinin de projede yer aldığını kaydetti.

Erdoğan, ikinci etabı tamamlandığında projede 2,5 milyon metrekareyi bulacak İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden birinin de olacağını belirterek, "Görüldüğü gibi Esenler kentsel dönüşüm projesi hakikaten İstanbul'a ve sizlere yakışır bir eserdir." dedi.

Esenler'deki 60 bin konutluk bu projeyle inşa edilecek yerleşimin, Türkiye'nin pek çok ilinin merkezinden çok daha büyük bir şehircilik atılımı olduğunu dile getiren Erdoğan, tamamen şeffaf bir süreçle gönüllülük esasına göre başlatılan çalışmaların yüzde 99 uzlaşmayla sonuçlanarak yürümesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada inşa edilecek konutların yaklaşık yarısının Esenler'deki riskli yapıların dönüşümünde, diğer yarısının da çevre ilçelerdeki dönüşüm projelerinde kullanılacağını bildirerek, " Riskli olarak belirlenip boşaltılan yerlerdeki sosyal altyapıyı koruyarak kalan kısımları şehre nefes aldıracak alanlar haline getireceğiz. Bugün projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı inşallah 4 bin 941'e çıkarıyoruz. Anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"CHP görevi alalı 3 yıl oldu, depreme yönelik herhangi bir şey gördünüz mü?"

Gelecek yıl bir asrı devirecek Cumhuriyet tarihine millet için çalışanlar ile milleti hakir görenler arasındaki farkın en iyi mukayese edilebileceği hususlardan birinin de depreme hazırlık çalışmaları olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağında yer alan yerleşim yerleriyle bezeli olduğu halde uzunca bir süre bu gerçeğe sırt dönülmüş, kayda değer hiçbir adım atılmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara yönelttiği "Şu İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi kimde?" sorusuna, "CHP'de." yanıtının verilmesi üzerine şunları söyledi:

"Öyle mi? Peki CHP, şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu, acaba depreme yönelik konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Bu İstanbul'da ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Ve şu KİPTAŞ konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Aşkınan koşan yorulmaz. Bu iş aşk işi aşk. Dertli olacaksın dertli. Böyle yok Bodrum'muş, yok bilmem şurasıymış, burasıymış. Sel afeti oluyor, nerede beyefendi? Yangın var nerede? Yine aynı yerde, değişen bir şey yok. Öyleyse şimdi ben diyorum ki İstanbullu gereken dersi Allah'ın izniyle 2023 Haziran'da verecek mi? Vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gereğini yapacağız. Ama durmak yok, o kadar."

Marmara Depremi'ne işaret eden Erdoğan, "Deprem öncesi vatandaşın canı, malı hiçe sayıldığı gibi depremin ardından yürütülen kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dahi gereken hız ve etkinlikte gerçekleştirilmemiştir. Marmara Depremi'nin ardından yaşananlar hala tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önündedir. Evet bireysel olarak herkes gayret göstermiştir ama bu samimi çabayı destekleyecek bir sistem ve mekanizma maalesef yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer alanlarda nasıl ülkeye 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdılarsa depreme hazırlık hususunda da benzer bir zihniyet ve uygulama değişikliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanlıklarımızı ve kurumlarımızı bu doğrultuda yapılandırdık. Projeden malzeme kalitesine, altyapıdan acil durum müdahale planlarına kadar her şeyi yeni baştan kurduk. Test ettik, işler hale getirdik. Van'dan İzmir'e kadar... Son dönemde yaşanan depremlerde sel baskınlarında, yangınlarda ve afetlerde bu kurumsal kapasiteyi kullanarak kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştık." diye konuştu.

Eğitim ve sağlık yatırımları ile projeler

Eğitimde yapılanların ortada olduğunu, 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını ve üniversitesi olmayan ilin kalmadığını kaydeden Erdoğan, "Hatırlayın, biz ilkokula gittiğimizde bizim sınıflarımız 75-100 kişilikti ama şimdi 36. Böyle ilkokullarımız var, bu hale geldik. 81 vilayetimizin tamamında bu üniversiteler ve şimdi profesörler, doçentler nereye gidiyor? Öğrencilerimizin olduğu yere gidiyor. Ey Bay Kemal, bunlar öyle lafla, boş lafla olmuyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında şehir hastanelerini kurduklarını dile getiren Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Havalimanında Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ve Anadolu Yakası'nda bir hastaneyi açtıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da da şehir hastaneleri inşa ettiklerini, eğitimdeki duruşlarının da kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşımda, geldiğimizde 6 bin 100 kilometreydi. Şimdi 28 bin kilometreyi aşkın yollarımız var. Bütün bunlarla beraber tabii ki otobanlar, otoyollar, tüneller ve bütün bunların yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü düşünün. Osmangazi Köprüsü'nü düşünün. Yine Boğaz'ın altından Marmaray'ımızı biliyorsunuz. Öyle mi? Avrasya Tüneli'ni biliyorsun. Nasıl memnun musunuz? Acaba Bay Kemal oralardan geçti mi? Geçemez değil mi? Ya ben istiyorum ki o da geçsin ya, o da nasiplensin, bazı şeyleri de öğrensin. Bu bakımdan önemli. Ve fakat olur ki oraları da yıkma kararı da alabilirler. Çünkü onlar yapmaya değil, yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Osmangazi Köprüsü aynı şekilde. Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Adıyaman arasında. Bunları yaptık ve bütün bunlarla beraber durmadık, devam ediyoruz, daha devam edeceğiz. Bu ülkeye yapacak çok şeyimiz var. Hele hele Çanakkale Boğazı'nın üzerinde yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olmuş 18 Mart Çanakkale Köprüsü, o bir başka abide, bir başka güzel. Bütün bunlara, onların hayalleri bile ulaşamaz bizim icraatlarımıza. Ve bu süreç böyle devam ediyor, devam edecek."

Kentsel dönüşüm çalışmalarının büyüklüğünün yapılan işin çapını ortaya koymaya yeterli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Söylemesi kolay. 3 milyon konutun dönüşümünden, 1 milyon 200 bine yakın toplu konut inşa etmekten, diğer başlıklarla birlikte yapıların yüzde 60'ını afetlere karşı koruma altına almaktan bahsediyoruz. Bu, Türkiye için başlı başına bir devrimdir. Şimdi bu adımlarımızı biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum." diye konuştu.

"Derdimiz, vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek"

Alandaki vatandaşlara, "Tarım Kredi Kooperatifindeki alımlarınızı yapıyor musunuz, fiyatlardan memnun musunuz?" diye soran Erdoğan, "İnşallah Tarım Kredi Kooperatifinde artık koyun, kuzu, bunların fiyatı biliyorsunuz ciddi manada düşürüldü. Şimdi büyükbaş hayvanlara da inşallah geçiyoruz. Diğer ürünlerde de yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 gibi inşallah indirimler yapmak suretiyle size uygun, ucuz fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Derdimiz ne? Derdimiz, vatandaşımıza karşı ucuz fiyatla ürün vermek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Han sondaj gemisinin şu anda sondaj yaptığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayın, Abdülhamit Han yalnız değil. Abdülhamit Han'a saldıranlar yalnız. Ama Abdülhamid Han bir tarih, bir abide ve o abide oluşuyla yaşıyor. Allah razı olsun. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Bu duygularla Esenler'deki 60 bin konutluk dönüşüm projemizin ilk etabında anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların sahiplerine bir kez daha yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im vatandaşlarımıza ağız tadıyla, gönül huzuruyla, sağlıkla, esenlikle bu evlerde oturmayı nasip etsin. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Erdoğan, konuşmasının ardından projenin yapımı biten ilk etabının hak sahiplerinden temsili olarak 10 aileye anahtarlarını teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim töreni sırasında ailelerden birinin çocuğunu kucağına aldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de katıldı.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen törende, projenin tanıtım videosu gösterildi. Binlerce kişi törene katılırken, bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve çevredeki kafelerden töreni izledi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projedeki örnek daireyi gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek, incelemelerde bulundu.

Erdoğan, proje kapsamında evi teslim edilen bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum da eşlik etti.