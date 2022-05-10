Erdoğan: Kazakistan'la ticarette 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 5,3 milyar doları aştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev ile katıldığı imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Tokayev'e 'hoş geldiniz' dileklerini ileten Erdoğan, "Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuzsa Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Fuat Köprülü'ye 'Sen Ahmet Yesevi'ye bak. Bizim köklerimizi orada bulacaksın' dediği söylenir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet ocağında pişen gönül erleridir. Piri Türkistan Yesevi Hazretleri'nin uyandırdığı çerağların ışığı asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Kazakistan ile diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıldönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Az önce imzaladığımız ortak bildiri ile iş birliğimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile Kazakistan, gücünü müşterek tarih, dil, din ve kültür bağlarından alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarı ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylardan hayatını kaybedenler için tekrar baş sağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dostumuz, Kazakistan'ın bu badireden daha da güçlenerek çıktığına inanıyorum. Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillenmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı reform hareketini destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, huzuru ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel her alanda biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe emin adımlarla omuz omuza yürüyeceğiz."

'10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret rakamlarına ilişkin, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. İnşallah birlikte atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Yarın Türk iş adamlarıyla yapacağınız toplantının bu açıdan faydalı olacağına inanıyorum. Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayiinden enerji, eğitim ve kültüre kadar çok çeşitli alanlardaki geniş iş birliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. Yaklaşık 19,5 milyon nüfusa sahip Kazakistan'la, 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini takdir edersiniz. Özellikle krizin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahede ettik. Bu savaş, Türk devletlerinin gerek ikili düzeyde gerek Türk Devletleri Teşkilatımız çatısı altındaki dayanışması ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir" açıklamasında bulundu.

Tokayev ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra Birleşmiş Devletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmayı sürdürme kararlılığını teyit ettiklerini bildiren Erdoğan, "Aramızda yine Stratejik İşbirliği Konsey Toplantımızı da inşallah ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz" dedi.

TOKAYEV: TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAKTIR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev ise şu açıklamada bulundu:

"Türkiye, Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerimizin ilişkilerini geliştirmeye yaptığı katkıyı yüksek olarak değerlendiriyorum. Halkımız adına memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Altay'dan başlamış olan Kazak göçünün kutsal Anadolu topraklarına ulaşmasının bu sene 70'inci yıldönümü olduğunu belirtmek isterim. Kardeşlerimize dönemin Başbakanı Sayın Adnan Menderes kucak açarak karşılamıştı."