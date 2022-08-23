Erdoğan: Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenliği Türkiye'nin öncelikleri arasında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımamakta, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, Kırım Platformu'nun kuruluşunun 1'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen zirveye daveti için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye teşekkür etti. Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin savunulması amacıyla kurulan platformu desteklediklerini belirten Erdoğan, "Bu desteğimizi geçtiğimiz yıl Kiev'de düzenlenen kuruluş zirvesine dışişleri bakanımızın bizzat katılımıyla göstermiştik. Önümüzdeki dönemde de platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımamakta, bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunmaktadır. Bu sadece hukuki değil, ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım'ın ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir" dedi.

'SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ ARASINDA'

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunmasının sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından da kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım'daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Narimen Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşma beklentimizi tekrarlıyorum" diye konuştu.

'BARIŞIN TESİSİ İÇİN GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ'

Tarih boyunca büyük acılara maruz kaldığını belirttiği Kırım Tatarları'nın, kendi ana yurtlarında barış içinde yaşamanın haklı mücadelesini verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye bu süreçte Ukrayna hükümetinin ve Kırım Tatarlarının yanında olmayı sürdürecektir. 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışla sona erdirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye olarak bu amaçla diplomasi kanalını işler hale getirmek için büyük çaba harcadık. Mart ayında Antalya'da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısı, akabinde İstanbul’da yaptığımız Barış Görüşmeleri ve son olarak tahıl konusunda varılan anlaşma gibi önemli ve somut başarılar elde ettik. 18 Ağustos'ta Lviv'e yaptığım ziyarette bu tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ancak yakalanan ivmenin korunması ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi, tarafların barış yolunda atacağı adımlara bağlıdır. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır. Bu düşüncülerle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyor, bölgemizin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını diliyorum."