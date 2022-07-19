Erdoğan: Kredi alan öğrenciler geri ödeme olarak sadece anaparayı ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan "KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

(Öğrenim kredisi) Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.

Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz.

Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.

Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır.

Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumlarını gözden geçireceğiz.

Haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin, usta öğreticinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan, yüzde 68 artışla, 5 bin 740 liraya yükselmektedir.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği dönemde ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ BAŞVURUSU

Ülkelerin şartları yerine getirmemesi halinde süreci donduracağımızı buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİŞLER

Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek, ulaşım çileye dönüşecekti. İzmir-İstanbul otoyolu. Senin milletvekili olduğun yer Bay Kemal. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu yolda yolculuk yapmak çile olmaktan çıkmıştır. Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır.

Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avroyla inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü 14 bin araç kullanmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki trafik akışı da bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır.

İstanbul Boğazı geçiş trafiğine nefes aldıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir.

"YEŞİLKÖY BU YOĞUNLUĞU KALDIRAMAZDI"

Trafik kazası oranları ve can kayıpları da yüzde 82 düzeyinde azalmıştır.

Hava yollarımızda da rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama bin 400 uçağın iniş kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul eder.

"ÜLKEMİZ BİR SÜREDİR İSTİSNAİ DÖNEMLERDEN GEÇİYOR"

Ülkemiz bir süredir istisnai dönemlerden geçiyor. Bu istisna Gezi olaylarında kimi şehirlerimizin ana meydanlarının yaklaşık bir ay boyunca işgali ile tezahür etmiştir. Bu istisna Emniyet ve yargı içindeki hainlerin 17/25 Aralık'taki kumpaslarıyla milli iradeyi gasp girişimleriyle tezahür etmiştir.

Türkiye tüm bu imtihanları başarıyla vererek yoluna devam etmiş bir ülkedir. Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm dünyanın sıkıntılarla boğuştuğu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtarmaya kararlıyız. Küresel krizleri biz başarıyla yönetiyoruz. İçerde ve dışarda artık yavaş yavaş emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın ve yükselen fiyatları telafi edecek tedbirler alıyoruz. Vatandaşımızın gelir seviyesini yükseltecek artışlar yapıyoruz. İnşallah yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Şubat-Mart ayları birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi göreceğiz.

"KYK'DA ANA PARA ÖDENECEK"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın devlet eliyle verilen en kapsamlı yükseköğrenim yurdu, öğrenim kredisi ve öğrenci bursu sistemine sahip ülkesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu yıl 750 bine yakın gencin yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencin burs, 881 binden fazla gencin ise öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam ettiğini bildirerek, geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde lisansta 45 lira burs veya kredi verildiğini, bugün ise 850 lira, yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşında bu rakamların yükseltileceğini bildirdi.

Erdoğan, burs almak isteyen öğrencilerin başvurularının 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendirildiğine dikkati çekerek, öğrenim kredisinin başvuran her öğrenciye verildiğini vurguladı.

Biraz önceki Kabine Toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para."

- "UYGULAMADAN KREDİ GERİ ÖDEMESI YAPAN TÜM ÖĞRENCİLER YARARLANACAK"

Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerin yararlanacağını duyuran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."