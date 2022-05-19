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Erdoğan müjdeyi Ağustos ayında açıklayacak! Murat Kurum'dan heyecanlandıran konut mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini ve hammadde fiyatlarının düşeceğini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayında konutlarla ilgili yeni bir projeyi açıklayacağını söyledi.
Erdoğan müjdeyi Ağustos ayında açıklayacak! Murat Kurum'dan heyecanlandıran konut mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gündemdeki konular ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, konut almak isteyen vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaparak, müjdeyi Cumhurbaşkanı Edoğan'ın Ağustos ayında açıklayacağını söyledi.

KONU MÜJDESİ AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANACAK

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışını bire bir takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladık. Kira üzerine de Adalet Bakanlığmıız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır. Yereldeki talepleri de dikkate alarak bu proıje gerçekleşecek. Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daya uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. TOKİ ile konut ürettik. 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız." şeklinde konuştu.

MALİYETLER DÜŞECEK

Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da Kovid-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:

"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız."

Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, "Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor." dedi.

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