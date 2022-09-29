  • BIST 3.146,89
  • Altın 987.459
  • Dolar 18.493
  • Euro 18.1585
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Erdoğan-Putin telefonda görüştü! Kritik 'müzakere' teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Putin telefonda görüştü! Kritik 'müzakere' teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ele alındı. 

ESİR TAKASI VE İSTANBUL MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

VLADİMİR PUTİN'E 'MÜZAKERE' TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

KREMLİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi. 

ERDOĞAN "ENDİŞELİYİM" DEMİŞTİ

Erdoğan katılığı canlı yayın programında yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız29 Eylül 2022 Perşembe 17:34
  • Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 313 oldu29 Eylül 2022 Perşembe 17:28
  • Bakan Akar açıkladı: TSK, 140 kilometre derinliğe girdi!29 Eylül 2022 Perşembe 15:21
  • Kalaşnikof hafif silah üretimini yüzde 40 artırdı29 Eylül 2022 Perşembe 14:53
  • İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı29 Eylül 2022 Perşembe 14:51
  • 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başladı29 Eylül 2022 Perşembe 14:36
  • Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı kavgası! Gelin ve damat tarafı birbirine girdi29 Eylül 2022 Perşembe 14:22
  • Mersin'deki polisevine terör saldırısıyla ilgili yakalanan 13 zanlı adliyede29 Eylül 2022 Perşembe 14:14
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Tedbirleri alacağız29 Eylül 2022 Perşembe 12:33
  • Ticaret Bakanlığı'ndan berber ve kuaför kararı: 1 Ocak 2023'e ertelendi29 Eylül 2022 Perşembe 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti