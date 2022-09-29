Erdoğan-Putin telefonda görüştü! Kritik 'müzakere' teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

ESİR TAKASI VE İSTANBUL MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı'nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

VLADİMİR PUTİN'E 'MÜZAKERE' TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya'dan da Ukrayna'daki bazı bölgelerin Rusya'ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.

KREMLİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin’in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi.

ERDOĞAN "ENDİŞELİYİM" DEMİŞTİ

Erdoğan katılığı canlı yayın programında yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar" ifadelerini kullanmıştı.