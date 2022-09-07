  • BIST 3.405,68
  • Altın 1003.285
  • Dolar 18.2259
  • Euro 18.1431
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 21 °C
»

Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’le düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa’nın Rusya’ya yönelik politikasının yanlış olduğunu belirterek, Rusya’nın hafife alınacak bir ülke olmadığını söyledi.
Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşını ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik politikalarını değerlendirdi. Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor; bu kışı nasıl atlayacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya’nın, bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabi ki Rusya herkes ona saldırınca, o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır, kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp, bu işi bitirmek. Bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun” dedi.

“DENGE POLİTİKASI GÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında denge politikası gütmeye devam edeceğinin altını çizerek, “Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı’nın -isim saymaya falan gerek yok- takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı, tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insan ölüyor” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli denizaltı STM500 Avrupa'da vitrine çıktı07 Eylül 2022 Çarşamba 14:54
  • Baklavacı kardeşler için yeni karar: Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı07 Eylül 2022 Çarşamba 14:51
  • Özel okullarda yemek fırsatçılığı: 2 kat fark istiyorlar07 Eylül 2022 Çarşamba 14:35
  • 6 aydır bir kadının peşinde: Lütfen bizi izlerse benimle iletişime geçsin07 Eylül 2022 Çarşamba 14:25
  • Türksat 187 personel alacak07 Eylül 2022 Çarşamba 14:14
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti07 Eylül 2022 Çarşamba 14:05
  • AB ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü07 Eylül 2022 Çarşamba 13:36
  • MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Seçimler 1 ay önceye çekilebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 12:51
  • Kilis'te zincirleme kaza: 1'i polis, 4’ü jandarma, 8 yaralı07 Eylül 2022 Çarşamba 12:46
  • DİAYDER'deki bağış paralarının harcanmasına ilişkin davaya başlandı07 Eylül 2022 Çarşamba 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti