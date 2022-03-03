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Erdoğan talimat verdi: Bu sorunu çözün!

Salgın sebebiyle hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun çözülmesi için kurmaylarından çalışmalara başlamasını istedi.
Erdoğan talimat verdi: Bu sorunu çözün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

HASTANELERDE YIĞILMALAR BAŞLADI

Bazı vekilleri koronaviürüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.

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