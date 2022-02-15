Erdoğan'dan BAE'li yatırımcılara mesaj: Türkiye cazip bir mevzuata sahip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de iş insanları ve yatırımcılara hitap etti. Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de iş insanları ve yatırımcılara hitap etti.

"EKONOMİK BAĞLANTILARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

"- Ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasınca güçlü bir iradeye sahibiz. Bir kez daha dünkü görüşmede bunu teyid ettik. Zira 13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş özel sektördeki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir.

Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ticaret hacmimizi daha da yükseltmektir. Geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu ortaya koymuştur.

- Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI ATILIYOR

- BAE ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım ortamı sağlıyor. Türkiye ise dinamik nüfus ile yeni gelişmelere öncülük ediyor.

- Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlenmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.

- Çift haneli olacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla başarımızı taçlandırmış olacağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor.

- Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.

"TÜRKİYE İŞ KURMA VE YAPMA KONUSUNDA ÇOK CAZİP

- Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. BAE özel sektörünün Türkiye ile ticari ortaklıklar tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim."